Bromfietser niet aanspreekbaar na botsing met onoplettende automobilist

Een bromfietser op leeftijd is maandagavond gewond geraakt, nadat hij bij een botsing met een personenwagen betrokken was op de kruising van de Martin Luther King- en de Toekomstweg in Suriname.

Het slachtoffer was niet aanspreekbaar.

Vernomen wordt dat de automobilist rond 18.50u over de Toekomstweg reed en op de bovengenoemde kruising wilde oversteken, om verder de Toekomstweg in te rijden. Hij hield daarbij echter geen rekening met de aankomende bromfietser op de MLK-weg.

Als gevolg hiervan ontstond er een botsing, waarbij de bestuurder van de bromfiets enkele meters verder ‘vloog’ en hard op het wegdek terechtkwam. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en een ambulance verscheen ter plaatse.

Het slachtoffer is naar de SEH vervoerd met de ambulance. De politie heeft de bromfiets en auto in beslag genomen voor nader onderzoek.