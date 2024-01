Van den Bergh over boek: “Het tegenovergestelde bereikt van hetgeen men wilde bereiken”

Het boek van de Nederlandse ondernemer Gerard van den Bergh ‘Zakendoen in Suriname: Corruptie op het Hoogste Niveau’, met de foto van ondermeer president Santokhi op de cover, heeft na gisteren nog meer aandacht gekregen.

“Het is als een bom ingeslagen en de verkoop in Nederland is buiten proportioneel”, aldus Van den Bergh vanmorgen in een reactie aan de redactie van Waterkant.Net.

Gisteren werd bekend dat president Santokhi via advocaat Gerold Sewcharan een klacht heeft ingediend over het boek. Hij zou nooit toestemming hebben gegeven voor het gebruik van zijn foto, welke op de cover staat en een verband legt tussen de president en corruptie.

Via een deurwaardersexploot is aan VACO gevraagd om het boek onmiddellijk uit de handel te halen. Maar volgens Van Den Bergh is hierdoor het tegenovergestelde bereikt van hetgeen men wilde bereiken: juist nu hebben veel meer mensen de cover gezien en kennis genomen van het boek.

Inmiddels gaat er een digitale versie van het boek rond via social media. Deze versie van het boek kon ook via een pagina van Van de Bergh zelf, na registratie worden gedownload.

Het boek vormt volgens Van den Bergh een terugblik op vijftien jaar ondernemen in Suriname, waarin hij de door hem overkomen corruptie, een moordaanslag op zijn leven, doodslag en intimidatie belicht.

Op de vraag waarom Van den Bergh een foto heeft gebruikt van de huidige president die halverwege 2020 aantrad, terwijl het boek handelt over zaken vanaf 2008 zei de Nederlandse ondernemer eerder: “Omdat juist deze president de corruptie wilde aanpakken.”

Gek genoeg zegt hij in het boek dat het ook juist president Santokhi is geweest, die als enige op brieven en telefoontjes van hem reageerde. Ook zou de president de minister van LVV op verzoek van Van den Bergh hebben opgedragen zaken voor het bedrijf te onderzoeken en te faciliteren.