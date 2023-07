Jeffrey Spalburg overhandigt boek aan ambassadeur Suriname

Afgelopen maand kwam het boek ‘Ik ben jullie meester’ van Jeffrey Spalburg uit. Het is een autobiografische generatieroman die zich over bijna honderd jaar uitstrekt, van Paramaribo tot aan Hengelo. Spalburg overhandigde deze week een exemplaar van zijn eerste boek aan de Surinaamse ambassadeur in Nederland, Rajendre Khargi (foto).

Jeffrey Spalburg (1970) is al sinds de jaren negentig een succesvol en veelzijdig maker: van een eigen comedyshow op Netflix tot presentator op North Sea Jazz. Van de hoofdrol in de toneelbewerking Romeo ‘n Julliet (genomineerd voor de NRC Publieksprijs) tot de hitsingle ‘Hengelo-o-o’ (op #6 in de Top 40, en #1 in Suriname).

De laatste jaren is hij veel actief als regisseur en schrijver achter de schermen, bijvoorbeeld bij Jörgen Raymann, Willie Wartaal en Roué Verveer. Ook had Spalburg een zomercolumn in de Volkskrant. Ik ben jullie meester is zijn eerste boek. Hierin gaat hij terug naar het verhaal waar alles begon: het verhaal van zijn mysterieuze vader James, die vanuit Suriname naar Nederland kwam om leraar te worden.

In 1950 komt hij na achttien dagen varen aan in Amsterdam en vindt een baan in Badhoevedorp — de allereerste zwarte docent van het dorp. Uiteindelijk komt hij terecht in Hengelo, waar mensen van kleur nog zeldzamer zijn en zoon Jeffrey geboren wordt.

Een orale geschiedenis die nu eindelijk opgetekend is, klaar om doorgeven te worden aan nieuwe generaties. Want soms moet je terug om weer vooruit te kunnen.