Suriname neemt deel aan technische meeting voor milieuministers

De presidenten van Brazilië en Colombia hebben een bespreking gehad over regionale coördinatie om ontbossing tegen te gaan en ‘s werelds grootste en meest bio-diverse regenwoud te beschermen. Deze bijeenkomst heeft op zaterdag 8 juli plaatsgevonden in de Amazone-stad Leticia in Colombia.

Na de besprekingen tussen milieuministers uit de Amazone-landen: Suriname, Brazilië, Columbia, Guyana, Venezuela, Peru, Ecuador en Bolivia hebben president Luiz Inácio Lula da Silva van Brazilië en de Colombiaanse president Gustavo Petro ook een onderhoud gehad. Minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) heeft ook deelgenomen aan deze bijzondere vergadering.

De Surinaamse bewindsman heeft deze bespreking aangemerkt als een belangrijk moment voor uitwisseling van gedachten en het creëren van mogelijkheden voor Suriname om samen te werken op het gebied van klimaatonderzoek en financiële mechanismen gerelateerd aan klimaat, ontbossing, degradatie en vervuiling in het Amazonegebied. Hij geeft aan dat illegale mijnbouw en houtkap de grootste oorzaken zijn van ontbossing en landdegradatie in Suriname.

De ROM-minister heeft tijdens deze ontmoeting ook de start van het actualiseren van de National Biodiversity and Strategic Action Plan (NBSAP) door Suriname als een van de eerste landen, na de aanname van de Kunming- Montreal Global Biodiversity in december 2022, gehighlight.

Samenwerking en harmonisatie als een Amazone community zijn volgens de bewindsman van belang om mogelijkheden te creëren voor een gemeenschappelijke visie met gestandaardiseerde protocollen, welke moeten leiden tot bescherming tegen georganiseerde illegale mijnbouwactiviteiten. Daarnaast is het ook van belang om door middel van gemeenschappelijk onderzoek de kennis over biodiversiteit en complexe systemen in de regio te vergroten.

Minister Dasai geeft aan dat er tijdens de besprekingen is voorgesteld om een standaard ‘Amazone seal’ in te stellen. Hierdoor kunnen de economische waarde van ecosysteemdiensten en goederen bepaald worden. Ook producten uit de mijnbouw en houtkap kunnen hieraan toegevoegd worden. Dit zal moeten leiden tot legale productiediensten uit de regio. De verwachting is dat illegale mijnbouw zo ontmoedigd kan worden. Verder zullen gedegradeerde gebieden in de Amazone geïdentificeerd moeten worden om collectieve schema’s te kunnen restauratie.

Voorts is tijdens de vergadering aangegeven dat nieuwe en verbeterde bio-economische modellen in de sociale en culturele context van gemeenschappen in het Amazonegebied gepromoot moeten worden, zodat het welzijn van deze gemeenschappen kan worden bereikt. Ook de collectieve adaptatie strategieën met betrekking tot het effect van klimaatverandering in Amazonelanden zijn besproken.

Tenslotte hebben de milieuministers van gedachten gewisseld over de financieringsmogelijkheden om alle bovengenoemde voorstellen te implementeren in samenwerking met lokale gemeenschappen en met inachtneming van de verschillende SDG’s.

Deze bijeenkomst heeft de basis gelegd voor de Amazone-top die de Braziliaanse regering volgende maand in Belém organiseert. De komende top is een poging om de landen van de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) een samenwerkingsverdrag te doen ondertekenen, in het belang van gezamenlijk optreden in de strijd tegen ontbossing en bosdegradatie om het bos te behouden en duurzame ontwikkeling te bevorderen in een regio die bedreigingen als illegale houtkap, goudmijnen, dierensmokkel en drugshandel kent en vaak grensoverschrijdend is.