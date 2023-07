LVV-minister ontvangt ambassadeur Vietnam

Ambassadeur Pham Thi Kim Hoa van Vietnam heeft gisteren een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De diplomaat resideert in Brasilia en is momenteel in Suriname ter versteviging van de relatie tussen beide landen.

Er zijn samenwerkingsmogelijkheden geidentificeerd op het gebied van de productie in rijst, koffie en zwarte peper.

Middels het ondertekenen van een Memorandum of Understanding tussen beiden landen zal op korte termijn de samenwerking bekrachtigd worden.

De ambassadeur zal ook op andere beleidsgebieden de respectieve beleidsmakers spreken voor samenwerkingsmogelijkheden, meldt het ministerie van LVV.