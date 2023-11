Tjin Liep Shie voorstander regulering sociale media en tv-programma’s

Oud-Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie, die nu veiligheidsadviseur is van president Chan Santokhi, vindt dat er een systeem moet komen om de content op sociale media en programma’s op de televisie in Suriname te kunnen beheersen.

“Zonder dat we censuur gaan toepassen, maar dat we toch beheersen wat vertoond word en wat onze jeugdigen te zien krijgen”, zei Tjin Liep Shie vrijdag op een openbare discussieavond van de NPS.

Volgens de oud-politiebaas zitten zowel sociale media als de tv vol van scheldkanonnades, mishandelingen en andere vormen van geweld. Dit alles wordt tegenwoordig bijna als een normale zaak gezien.

“Mensen die in cellenhuizen zijn opgesloten, die posten zaken met een black label en gangster life wordt gepropageerd. Mensen zien dat. We moeten dat tegengaan”, vervolgde hij.

Was het vroeger zo dat een filmkeuringscommissie gemakkelijk een film eerst kon screenen voordat die in de bioscoop werd vertoond, is dat tegenwoordig niet meer mogelijk vanwege de groei van de digitale media en de snelheid waarmee films op sociale media en de tv verschijnen. Toch lukt het bepaalde landen, waaronder China en landen in het Midden-Oosten, om de content te beheersen, meent Tjin Liep Shie.

“Wij moeten daarom, zonder te veel te komen aan de vrijheid van onze samenleving, toch wel kijken hoe wij de scherpe kanten ervan af kunnen halen. Want wij willen zeker geen geweld gaan prediken en gangvorming gaan stimuleren en onze jeugdigen op het verkeerde pad brengen”, aldus Tjin Liep Shie.

Melvin Linscheer, die ook veiligheidsadviseur is van het staatshoofd, vulde aan dat sociale media ook gebruikt wordt om etnische spanningen te creëren. Hieraan is er ook aandacht besteed in het nationaal strategisch veiligheidsplan.

“Veelal gestuwd door politieke conflicten zorgen voor polarisatie. Wat ons betreft is dat de grootste dreiging voor onze nationale veiligheid. En in ons document adviseren wij aan de opdrachtgever wat hij zou kunnen doen”, zei hij.

Eén van adviezen in dit plan is om politici, religieuze leider of buurtleiders, die polariserend bezig zijn, te adviseren om geen conflicten op te roepen maar juist te kijken naar wat zij kunnen doen voor het land.