Man dood aangetroffen in kamer van pension

In een kamer van een pension aan de Toevluchtweg in Suriname, is een man zaterdagmiddag dood aangetroffen.

De melding kwam omstreeks 14.15u binnen bij de Surinaamse politie. Vernomen wordt dat het slachtoffer een kamer had gehuurd en alleen was.

Hij zou de kamer eenmaal verlengd hebben en werd gebeld door de beheerder, toen de tijd verstrekken was. Omdat hij geen gehoor gaf werd er een kijkje bij de kamer genomen.

Ook toen gaf hij geen gehoor waarna de kamer werd geopend. De man werd daar levenloos aangetroffen.

De politie werd ingeschakeld die op haar beurt een arts inschakelde om de dood officieel vast te stellen.

Het lijk wordt na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie naar het mortuarium vervoerd. De politie van Uitvlugt is ter plaatse voor onderzoek.