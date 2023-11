Auto Sun Web TV met Gail Eijk slaat over de kop

Bij een eenzijdig verkeersongeval vanmorgen in Suriname is een voertuig van de nieuwsdienst SUN Web TV over de kop geslagen. Een van de mede inzittenden is de bekende reporter Gail Eijk, meldt Bridge Medical Group.

Het ongeval gebeurde op de tweede dag van de Savanne Rally 2023. De auto van Sun Web TV zou een klapband hebben gekregen. Het voertuig ging van de weg en sloeg over de kop.

Het medisch team van Bridge wist de situatie met de juiste handelingen aan te pakken, meldt de medische organisatie.

Een cameraman is per ambulance afgevoerd richting Paramaribo. De gezondheidstoestand van de overige inzittenden is vrij stabiel.

Het voertuig is zwaar gehavend zoals op de foto te zien is: