Marinus Bee neemt vandaag voorzitterschap DNA over

Nu Ronnie Brunswijk maandag 13 juli gekozen is als vice-president van Suriname, zal hij het voorzitterschap van het Surinaamse parlement moeten neerleggen. De ABOP-leider wordt hierdoor de kortst zittende Assembleevoorzitter van Suriname.

In een spoed convocatie van De Nationale Assemblée (DNA) is bekend gemaakt dat de nieuwe voorzitter van DNA vandaag, dinsdag 14 juli, gekozen wordt. Dit gebeurt tijdens een openbare vergadering om 10.00u ’s morgens. Brunswijk’s partijgenoot Marinus Bee (foto) wordt gekozen en neemt het voorzitterschap over.

Marinus Bee (Moengo, circa 1971) is een Surinaams sportbestuurder en politicus. Als bestuurder was hij tien jaar lang voorzitter van de Albina Sportbond en is hij voorzitter van de voetbalclub SV Papatam. Hij rondde een bachelorstudie in de rechten af.

Bee zit namens de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) voor het district Marowijne in De Nationale Assemblée.