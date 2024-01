Parlementariërs: “Salaris STVS-personeel deze maand niet gegarandeerd”

De salarissen van de personeelsleden bij de Surinaamse Televisie Stichting (STVS) zijn volgens ABOP-parlementariër Miquella Soemar – Huur deze maand niet gegarandeerd. Tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling dinsdag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA), voerde de parlementariër aan dat door gebrek aan middelen het realisatiecijfer voor de staatszender in het jaar 2023 op nul procent is gebleven. Het bedrijf kan nauwelijks het hoofd boven water houden.

“Het bedrag toen op de begroting was 14 miljoen SRD voor het betalen van lonen en salarissen en het bekostigen van operationele kosten, waaronder aanpak van het dak en terrein van de staatszender. De toestand van de STVS is meerdere malen met de president en vicepresident besproken. Ondanks zoveel inspanningen vanuit het kabinet van de vicepresident om middelen vrij te krijgen, zijn zaken uitgebleven”, zei Huur.

Zij benadrukte dat de STVS ook voldaan heeft aan de verantwoordingsplicht bij Financiën door meerdere malen alle nodige documenten te overleggen. Echter zonder positief resultaat.

ABOP-parlementariër Edgar Sampie merkte op over reçu’s van de STVS te beschikken waaruit duidelijk blijkt dat de regering geen enkele cent heeft overgemaakt in het eerste, tweede en derde kwartaal van 2023. Ook hij stelde dat het personeel bij de staatzender tot nu toe niet verzekerd is van de salarissen deze maand.

“Het is een kwalijke zaak en behoeft dringende aanpak van de regering. Was de vicepresident niet ingekomen, dan had STVS over het dienstjaar 2023 het personeel niet kunnen betalen”, aldus Sampie.

Hij deed een beroep op de regering om dringend naar deze kwestie te kijken.