Vrouwelijke rekruut betrokken bij vechtpartij op oudjaarsdag in verzekering gesteld

De Surinaamse politie heeft de vrouwelijke rekruut K.B., die op oudjaarsdag in de binnenstad van Paramaribo betrokken was bij een massale vechtpartij, in verzekering gesteld.

B. was dinsdag opgeroepen door de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) nadat er aangifte bij politie Centrum was gedaan van de vechtpartij.

Er circuleerde een filmpje op social media van de vechtpartij, waarin te zien is hoe de vrouwelijke rekruut, gekleed in een bruine bloes met zwarte driekwart broek en een pet op, flink tekeer gaat.

Te zien is ondermeer dat de vrouw, die pas in dienst is van het Korps Politie Suriname, mensen die op de grond liggen hard schopt en trapt.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de vrouwelijke rekruut in verzekering gesteld.