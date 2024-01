Verkoop bromfiets via social media loopt uit op beroving

Een 17-jarige jongeman in Suriname, die zijn bromfiets via social media te koop had aangeboden, is afgelopen zondag op klaarlichte dag onder bedreiging van messen beroofd door de zogenaamde koper en drie andere mannen.

Het slachtoffer had via sociale media met iemand afgesproken om zijn bromfiets te verkopen. De potentiële koper bleek drie mannen mee te hebben genomen.

Ze waren met drie bromfietsen op de afgesproken plaats. Onder bedreiging van messen moest het slachtoffer vervolgens 150 Surinaamse dollars, een mobiele telefoon en bromfiets bescheiden afstaan.



Het slachtoffer werd geslagen met een valhelm. De daders probeerden ook de bromfiets mee te nemen, maar vanwege een issue met de versnelling kon de dief niet meteen schakelen met de bromfiets.

Na de daad reden de rovers met medeneming van de buit weg. Het slachtoffer deed persoonlijk het politiebureau van De Nieuwe Grond aan, om aangifte te doen. Aan de opsporing en aanhouding van de daders wordt gewerkt.