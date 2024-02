Van den Bergh gaat cover in Nederland niet wijzigen; komt met 2e druk

De Nederlandse ondernemer Gerard van den Bergh gaat de cover van zijn veelbesproken boek ‘Corruptie op het hoogste niveau – Zaken doen in Suriname’ niet wijzigen, tenzij hij daartoe verplicht wordt door de rechter in Nederland. Dat zegt hij dit weekend tegen het Nederlandse blad Quote Net.

Van den Bergh en de uitgever van het boek kregen afgelopen week in Nederland een brief van advocaat Aroon Gonesh, die namens de Surinaamse president Santokhi stelde dat de foto van het staatshoofd niet gebruikt mag worden op de cover van het boek.

Hij werd door de advocaat gesommeerd om per direct iedere verhandeling van het boek met het portret van Santokhi te staken en gestaakt te houden. Omdat hij dat niet wil doen is daar volgende week een kort geding over, aldus de ondernemer tegen het medium.

Hij wilde niet ingaan op een vraag over hoeveel boeken hij al in Nederland heeft verkocht. Tegen Waterkant.Net zei hij vorige week hierover: “Het is als een bom ingeslagen en de verkoop in Nederland is buiten proportioneel.” Tegen Quote zegt hij: “De aantallen wil ik onder mij houden, maar we willen nu een tweede druk gaan doen.”

Afgelopen week liet de Surinaamse krant Times of Suriname weten dat Van den Bergh onder curatele zou zijn gesteld. In een uittreksel van het curatele- en bewindregister is hierover te lezen:

…De kantonrechter te Rotterdam heeft op 17-01-2023 …. vanaf 18-01-2023 tot 18-01-2028 een bewind ingesteld over de (toekomstige) goederen van Gerardus Josephus van den Bergh geboren op 03-11-1959 te Rotterdam (Nederland) wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden en daarbij bepaald dat inschrijving in het daartoe bestemde register dient plaats te vinden…..