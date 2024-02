Van Samson keurt af dat Surinamers en gewezen DNA-leden boek Van den Bergh promoten

VHP-parlementariër Cedric van Samson vindt het erg dat het boek ‘Corruptie op het hoogste niveau – Zaken doen in Suriname’ van de ondernemer Gerard van den Bergh openlijk door Surinamers en zelfs gewezen parlementariërs wordt gepromoot.

“Ik zie Surinamers, gewezen DNA-leden dat ding promoten. Hoe wil je Surinamer neerzetten?”, vraagt de politicus zich af. Volgens Van Samson is het terughalen van dit boek niet genoeg. Er zou in principe ook een Surinaams standpunt moeten komen erover.

“Wat accepteren wij als Surinamers? Kan iedereen dit morgen komen doen? Want het gaat verder dan alleen maar de mensen die op de kaft zijn geplaatst. Ik zie ook Vidjai Kirpalani erop, een wel gerespecteerde ondernemer in Suriname die ook in het buitenland zaken doet. Hoe keur je het dat jij als Surinamer een Surinaamse ondernemer zo neerzet op een kaft van een boek dat internationaal moet gaan?

Dan moet een zakenpartner van Kirpalani dit in het buitenland lezen. Terwijl wij praten dat ondernemerschap de backbone van de economie moet zijn, willen we met de wraak van één persoon niet alleen de Surinaamse vlag, maar ook de president, de minister en ook nog een Surinaamse ondernemer neerhalen. Hoe rijmen we dat? Wie wint hiermee?”, aldus de politicus.

De parlementariër vindt dat mensen eerst goed op onderzoek zouden moeten uitgaan alvorens zij doorgaan met het promoten van het boek. Volgens hem is het reeds bekend dat Van den Bergh tegen de regels in broedeieren naar Suriname wenste te importeren, terwijl er een uitbraak was van vogelgriep in Nederland. Daartegen hebben Surinaamse autoriteiten moeten optreden. Hij vraagt zich af of dit de reden is waarom zo een boek is geschreven.

“We moeten begrijpen waarover het gaat, want we kunnen niet de wil van één persoon laten doordrukken. Ben je nagegaan wat er allemaal aan de hand is? Ben je wel Surinamer om een standpunt in te nemen van iemand die gewoon zijn koffer zou pakken en weg zou gaan ifi a uitbraak bo de ini Sranan? En er loopt nota bene tegen dezelfde persoon die dat boek heeft geschreven een strafzaak waarbij hij ervan beschuldigd wordt Kirpalani te hebben opgelicht. Dus moeten we niet eerst onderzoeken alvorens we dat boek beginnen te lezen?”, stelt Van Samson.