In brand gestoken pinahut Uitkijk met spoed herbouwd

De districtscommissaris (dc) van Saramacca heeft de vorige week in brand gestoken pinahut te Uitkijk-Groenbastplein, met spoed in zijn geheel vervangen. Dc Sherin Bansi-Durga wist middels verkregen donaties, de hut te laten herbouwen door de technische dienst van het commissariaat in Suriname.

Als noodoplossing is voorlopig gekozen voor een zinkplaten dakbedekking. Bij de verdere uitbreiding van de Groenbastplein met hutten zal wederom gebruik worden gemaakt van pinablad voor de koelte.

De haast waarmee dit heeft plaatsgevonden heeft te maken met het feit dat het vooral in het weekend, het erg druk wordt op het plein te Uitkijk met toeristen. De dc gaf de redactie van BIC Saramacca aan dat bij de recentelijke brandstichting en inbraak in de toilettengroep er vermoedelijk sprake is van opzet.

“Men heeft bijvoorbeeld bij de inbraak de toiletbrillen weggerukt en op het plein gegooid. De grote vuilnistonnen in de rivier gegooid en beschadigingen toegebracht aan de verlichting. Het oordeel laat ik verder over aan de samenleving”, aldus de dc.

Ze bedankte verder ook de families Vicky Mahes, Dilip Ramgatie en de stichting Hilda Madhai voor de donaties.

In een reactie aan BIC Saramacca, riep de heer Aricinio Redjadiwirja, hoofd van de Technische dienst van het commissariaat, de samenleving op om waakzaam te zijn; maar vooral de vandalen om na te laten gemeenschapsgoed te vernietigen.

De pinahutten hier op het plein waren neegezet als eigen inbreng van de Technische dienst, waarbij alle materialen voor de bouw van de hutten uit het bos waren gehaald.

De voorzitter van de ressortraad Jarikaba, mevr. Sadhana Somaidien bedankte hierbij ook de DC, mevr. Sherin Bansi-Durga, voor haar kordate aanpak om de door brand vernietigde pinahut te herbouwen. “In het weekend is het altijd zo druk hier op het plein met mensen uit district en stad voor een stukje vertier. Ik verzoek u, un no du en moro”, zei ze tenslotte.