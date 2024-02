VIDEO: Pick-up volledig uitgebrand langs de Martin Luther Kingweg

Woensdagavond kreeg de brandweer in Suriname een melding van een autobrand, langs de Martin Luther Kingweg ter hoogte van de Wendyweg. Ter plaatse aangekomen bleek dat het voertuig al helemaal uitgebrand was.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Volgens de bestuurder van de pick-up had hij zijn voertuig van de monteur gehaald en reed huiswaarts. De man zag plotseling rook en vuur uit de motorkamer komen.

De 37-jarige bestuurder bracht zijn pick-up tot stilstand langs de weg en moest met lede ogen toezien, hoe zijn pick-up in vlammen ging.

De Surinaamse brandweer kon niet veel meer doen dan nablussen. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie van Paranam was ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.