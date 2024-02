Legendarische zoukband KASSAV’ zaterdag 30 maart live in Rotterdam

Bereid je voor op een avond gevuld met Caribische ritme en cultuur, want de legendarische zoukband KASSAV’ brengt hun exclusieve show naar Nederland op zaterdag 30 maart 2024!

Voor degenen die zijn opgegroeid met de energieke en up-tempo hits van Kassav’, zal dit ongetwijfeld een onvergetelijke avond worden waar elke zouk-liefhebber bij wil zijn.

Laten we teruggaan naar Guadeloupe in 1979, waar Kassav werd opgericht en al snel een van de meest populaire zouk bands ter wereld werd. In de loop der jaren hebben ze opgetreden in meer dan 82 landen wereldwijd!

De naam Kassav’ is nu een begrip bij elk Caribische persoon of voor een ieder die houdt van deze muziekstroming. Of je nou ooit in contact bent gekomen met een van hun nummer 1-hits is, zoals ‘Zouk la sé sél Médikaman nou ni’ of ‘Syé Bwa’.

Het is duidelijk dat de RTM stage in Ahoy, zal worden omgetoverd tot een avond vol warme Caribische vibes en een mix van oude favorieten en verse nieuwe geluiden waar Kassav om bekend staat.

Kom samen met ons Kassav’ en the legacy van Jacob Desvarieux✝ vieren op zaterdag 30 maart in Ahoy – RTM Stage!

Kaarten zijn te koop via www.bonbonentertainment.nl/kassav