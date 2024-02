Politie doorzoekt auto verdachte mannen en vindt vuurwapen

De politie in Suriname heeft in de nacht van dinsdag op woensdag deze twee mannen aangehouden, omdat ze een vuurwapen in hun bezit hadden.

Ze worden verdacht van voorbereidingshandelingen voor diefstal en wapenbezit. Het gaat om de 21-jarige Ronaldino K. alias Langa man (21) en de 18-jarige Jewel M. alias Karaat.

De Surinaamse politie kreeg die nacht omstreeks 03.40u een melding van een wegbarricade aan de Commissarisweg. Gekomen op de kruising gevormd door de Coesewijnestraat en de Nieuweergevondenweg, reed een grijs voertuig met een hoge snelheid.

Toen de bestuurder van dat voertuig de politieauto zag, ging hij met zijn auto aan de kant. Vanwege het rijgedrag van de automobilist stopte de politie naast zijn auto. Aan de bestuurder werd gevraagd om zijn bescheiden te tonen.

De bestuurder deed zenuwachtig en verdacht en gaf door dat hij niet in het bezit is van een Surinaams rijbewijs. De agenten doorzochten de auto en troffen een vuurwapen aan.

De twee mannen die in de auto zaten, konden de herkomst van het wapen niet verklaren. Ze werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd het duo in verzekering gesteld.