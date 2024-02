Rover kort na overval langs goot aangetroffen door politie

Een 18-jarige dame is in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 februari door twee criminelen overvallen en beroofd in haar woning aan de Hermanusweg in Suriname.



Het lukte de sterke arm om kort daarna een verdachte in de kraag te vatten. Het gaat om de 29-jarige Romario S.(29), die langs een goot in de buurt werd aangetroffen.

Volgens het slachtoffer D.A. waren de rovers gemaskerd en gewapend met vuistvuurwapens. Ze hebben de voordeur van de bedoelde woning geforceerd en verschaften zich zo toegang tot de woning.

De daders maakten 10.000 Surinaamse dollars en sieraden buit. Na hun snode daad verlieten ze de plaats te voet. Het slachtoffer bleef ongedeerd.



Kort na de beroving werd de omgeving door de politie onderzocht en werd de verdachte Romario langs de goot van de Mattheusweg aangetroffen. Hij is na zijn aanhouding overgebracht naar politiebureau Latour.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar is hij in verzekering gesteld door politie Latour. Van de andere verdachte ontbreekt nog elk spoor.