Brug over Saramacca doorsteek enkele maanden dicht

De veelgebruikte brug over het Saramaccakanaal in Suriname, voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en zal vervangen worden door een volledig nieuwe brugconstructie met zes rijstroken, waarvan drie om drie gescheiden rijstroken.

In verband hiermee zal de brug ingaande woensdag 28 februari 2024 voor enkele maanden afgesloten worden voor het rijverkeer.

Het verkeer zal tijdens de herbouw van de brug worden omgeleid via de Beekhuizen brug (Vabi brug) en de Saronbrug, die de dichtstbij gelegen alternatieven zijn.

Om de gemeenschap tijdig te attenderen zullen er vooraf bekendmakingsborden worden geplaatst op strategische locaties, waaronder de omgeving van de Zwartenhovenbrugstraat / Molenpad / Van ‘t Hogerhuysstraat, de rotonde Poelepantje, Latour, Latour-MLK weg en de J.A. Wijdenbosch brug vanuit Commewijne.

Het kruispunt met de Slangenhoutstraat zal vanaf woensdag 28 februari 2024 heringericht worden met fysieke afbakeningen om het omgeleide verkeer vlotter te laten bewegen. De belangrijkste verandering is dat de verkeerslichten buiten werking zullen worden gesteld.

De omleiding via de Beekhuizen brug (primair alternatief) wordt middels verkeersborden langs de betreffende wegen aangegeven. Lees hier op de site van de Surinaamse politie in detail meer over de omleiding.