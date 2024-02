Bennie Miranda: “Iedereen heeft het boek al op de mobiele telefoon”

Het is volgens criticus Bennie Miranda onbegonnen werk voor president Chan Santokhi om het boek ‘Zakendoen in Suriname: Corruptie op het Hoogste Niveau’, met de foto van ondermeer het staatshoofd op de cover, overal terug te halen.

“Wat de president probeert te doen zal niet slagen, want het is ook digitaal gepubliceerd en gaat rond via WhatsApp, Facebook, Instagram en YouTube. Iedereen heeft het al op hun mobiele telefoon. Dus dan is het onbegonnen werk voor de president. U kunt dat niet meer tegenhouden”, zei Miranda in een interview op Culturu TV.

Boekhandel Vaco heeft de exemplaren van dit boek van de schappen gehaald en heeft tegelijkertijd ook een beroep aan de mensen die reeds een exemplaar hebben gekocht gedaan, om dit te retourneren, waarbij zij het geld terug zullen krijgen. Dit op basis van de juridische stappen die de president heeft ondernomen.

Ook in Nederland is een strafklacht ingediend tegen de ondernemer Gerard van den Bergh. De president voelt zich beledigd door de cover van het boek. Miranda stelt dat zo een strafklacht moeilijk in het voordeel van Santokhi zal gaan in Nederland.

“Vrijheid van meningsuiting in Nederland is veel groter dan in Suriname. En in Nederland mogen ze de premier uitschelden. Want toen onze president naar daar ging, werd hij ook vet daar uitgescholden. En in Nederland vervolgen ze niemand voor dat. Dus ik denk dat het een moeilijke case wordt”, aldus de criticus.

Volgens Miranda, die ook assistent-woordvoerder is van de BEP, heeft dit boek van de Nederlandse ondernemer voor heel veel schande gezorgd bij Surinamers.

“Een schande bij heel veel toppers, een schande voor het land en vooral een schande voor bepaalde bestuursrechtelijke machten. Want hij heeft zoveel daarin geschreven, zoveel blootgelegd en zoveel feiten bekendgemaakt”, aldus Miranda.