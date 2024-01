Telesur introduceert sociale internetpakketten met betaalbare opties

Telesur heeft tijdens een regeringsvergadering afgelopen woensdag sociale internetpakketten geïntroduceerd. Als onderdeel van een streven om iedereen, ongeacht hun financiële situatie, te ondersteunen, blijven de huidige tarieven voor sociale internetpakketten in Suriname ongewijzigd op SRD 522,80 voor een snelheid van 5/1 Mbps.

De introductie vond plaats op woensdag 17 januari 2024 in de Conference Room van het Kabinet van de President.

De Surinaamse president Santokhi benadrukt dat deze betaalbare opties beschikbaar zijn voor studenten en degenen die deze sociale voorziening nodig hebben, waarbij hij verzekert dat niemand achterblijft in het digitale tijdperk. De presentatie, verzorgd door de directie, de Raad van Commissarissen van Telesur en de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Uraiqit Ramsaran, benadrukte tevens het belang van sociale ondersteuning en toegang tot betaalbare internetopties.

De regering erkent het essentiële belang van internettoegang voor studie en onderwijs. Hoewel veel scholen al toegang hebben tot internet, worden er verdere inspanningen geleverd om de toegankelijkheid voor alle studenten te vergroten, wat cruciaal is voor het succes van studenten in dit tijdperk van digitalisering.

Het sociale pakket maakt integraal deel uit van het bredere sociale programma van de regering, met als doel niet alleen het waarborgen van internettoegang, maar ook het bevorderen van inclusiviteit en vooruitgang in de samenleving. “Tegenwoordig is internet en bellen een must, vanuit het ministerie van TCT en Telesur wordt er gekeken om terug te geven aan het volk” , geeft minister Ramsaran aan. Met dit initiatief wordt een brug geslagen naar tastbare voordelen voor alle burgers.

Telesur reageert op de veranderingen in de economie door over te stappen naar de unificatiekoers van de Centrale Bank van Suriname, die momenteel SRD 36,87 voor de Amerikaanse dollar bedraagt. Het bedrijf streeft ernaar betaalbare diensten te blijven bieden. De koersunificatie is essentieel om de bedrijfsvoering van Telesur te waarborgen en de samenleving te voorzien van cruciale diensten, anders loopt het bedrijf het gevaar terug te vallen in de rode cijfers.

Er zal een samenwerking zijn tussen E-Gov, Telesur en het ministerie van TCT voor de uitvoering van sociale projecten. Dit onderstreept het engagement van Telesur om bij te dragen aan tastbare resultaten in 2024, met specifieke aandacht voor de bescherming van kwetsbare groepen in de samenleving. Deze beslissing is een stap in de richting van een welvarende en inclusieve toekomst voor alle Surinamers.

Telesur blijft zich inzetten om de digitale toekomst van Suriname veilig te stellen en biedt met deze sociale internetpakketten een brug naar inclusiviteit en vooruitgang.