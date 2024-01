Vijf mannen met messen en vuistvuurwapens beroven winkelier

Aan de Goedezorgweg in Suriname hebben vijf mannen die gewapend waren met messen en vuistvuurwapens, in de nacht van vrijdag op zaterdag een beroving gepleegd in een winkel.

De winkelier werd tijdens de roofoverval mishandeld door de daders.

Naar verluidt stapten de mannen de winkel rond 00.50u binnen en gaven de winkelier aan dat ze goederen uit het bedrijf zouden meenemen. Er ontstond een woordenwisseling tussen partijen, waarbij het slachtoffer flink werd mishandeld.

De mannen namen daarbij een slof sigaretten en een onbekend geld bedrag in Surinaamse dollars weg. Na de mishandeling vluchtten de mannen weg in een blauw gelakt voertuig.

Nadat de verdachten de plaats hadden verlaten werd de politie gealarmeerd, die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de verdachten ontbreekt nog elk spoor.

De politie van Santodorp heeft de zaak in onderzoek.