Gajadien aan Vorswijk: “Hebt u veel te verbergen?”

GBB-minister Dinotha Vorswijk, vicepresident Ronnie Brunswijk en president Chan Santokhi kregen vrijdag allemaal een veeg uit de pan van VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien. Volgens de VHP’er heeft hij diverse keren in De Nationale Assemblee van Suriname gewezen op de publicatieplicht bij gronduitgifte. Dit is nodig ter voorkoming van corruptie.

Echter, is dat tot de dag van vandaag nog steeds niet gebeurd. Dit alles zorgt volgens hem ervoor dat er een heleboel verwijten over vermeende corruptieve zaken naar het hoofd van de regering worden geslingerd.

“En hoe komt dat? Doordat er geen openheid is. Waarom zouden we openheid moeten vermijden? Anno 2024 is het gewoon een formaat maken en het publiceren. Wat is zo moeilijk daaraan? Of hebt u veel te verbergen?”, vroeg Gajadien aan Vorswijk.

Volgens de VHP’er is niet alleen de GBB-minister fout in deze kwestie, maar ook de president, vicepresident, kortom de totale regering, omdat zij meewerkt om wettelijke regelingen aan hun laarzen te lappen.

“Minister, regering, ik roep u weer op. Voor de laatste keer. Want dan gaan we misschien andere dingen moeten uitproberen”, aldus Gajadien. Vorswijk merkte op dat zij pas dit jaar samen met enkele deskundigen van haar ministerie gestart is met een traject om na te gaan hoe de publicatie zal moeten plaatsvinden. Naar haar inziens is de wet niet duidelijk over of wat er precies in zo een publicatie vermeld zou moeten worden. “Dus het komt wel. Dat kan ik je wel garanderen”, aldus Vorswijk.

Eén van de zaken waarover er veel ophef is ontstaan is de vermeende gronduitgifte aan de mennonieten en de verschillende documenten die circuleren over grondaanvragen. Vorswijk heeft tijdens haar presentatie verduidelijkt dat zij tot nu toe geen enkele grond heeft toegewezen aan deze groep buitenlanders.

“Dagelijks worden via stichtingen en nv’s honderden tot duizenden grondaanvragen ingediend bij het Domeinkantoor. Vermeldenswaard is dat er geen beperking is in de oppervlakte voor het aanvragen. Dus een ieder is vrij om aan te vragen. Maar specifieke aanvragen voor mennonieten heb ik nog niet gezien en ook niet afgehandeld”, aldus de bewindsvrouw.