Man vanuit auto beschoten na woordenwisseling en handgemeen

Een 20-jarige man in Suriname is maandag beschoten vanuit een auto, nadat hij een woordenwisseling kreeg met de twee inzittenden van het voertuig.

De schietpartij vond plaats aan de Ephraimzegenweg, ter hoogte van de tweede drempel nabij de Coesewijnestraat.

Vernomen wordt dat de aangever zich in gezelschap van zijn neef aan bovengenoemde weg bevond, toen twee mannen in een grijze Toyota Vits daar stopten. De mannen zouden een foto hebben gemaakt van het appartement waar de aangever stond.

Hij sprak de mannen aan om het appartement niet te fotograferen, hetgeen niet in goede aarde viel. Toen ze elkaar even later weer tegenkwamen ontstond er een woordenwisseling, die uitmondde in een handgemeen met een van de mannen.

De meerijder, een man met zogeheten rasta haardracht, trok daarbij een vuurwapen en schoot gericht op de aangever. Deze raakte gewond aan zijn rechter onderbeen, maar wist desondanks toch het bos in te vluchten. De mannen in de auto reden vervolgens snel weg

Het slachtoffer deed het politiebureau aan met de schotwond en vertelde zijn verhaal. De politie van Latour heeft op aanwijzingen van het slachtoffer de plek aangedaan, maar heeft daar geen hulzen aangetroffen.

Ook van de manen in de auto ontbreekt elk spoor. Het kenteken is genoteerd en de Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.