VIDEO: ‘Desi Smash Up’ is unieke samenwerking tussen band en DJ

Op vrijdag 1 mei is de videoclip uitgekomen van ‘Desi Smash Up’. Het nummer is een unieke samenwerking tussen een band en een DJ. De frontzangers van de band Gentle, Xagar Malik en Roberto, en DJ Senzy hebben de handen ineen geslagen om een cover mash up te maken van een aantal desi tracks, gemixt met de lyrics van Informer.

“Het wordt een grote release in zowel Nederland als Suriname, waarbij alle bekende radiostations uit de Surinaams Hindoestaanse gemeenschap mee helpen met de promotie” aldus Gentle en DJ Senzy

Er is veel aandacht aan de clip besteed, om iets unieks neer te zetten. De heren wilden echt een verhaal neerzetten. De regie/storyline van de clip is volledig bedacht door Roberto en z’n vrouw Monica.

De muziekproductie is gedaan door Ts Music Studio en DJ Senzy. Mixing en mastering is gedaan door SelectaBeats. De clip is gemaakt door Ds Vidz en alle artwork is verzorgd door Ran D. De dansskills zijn van de dames van Movez haaglanden.

Bekijk de clip hier: