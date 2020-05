TUI neemt een aantal in Suriname gestrande passagiers zaterdag mee naar Nederland

Vanmiddag iets na 16.00u is een toestel van TUI vol luchtvracht vanuit Nederland, geland op de internationale luchthaven van Suriname. Het gaat om een speciale luchtvracht-charter tussen Suriname en Nederland, die zaterdag 2 mei weer vanuit Zanderij richting Schiphol met vracht vertrekt. De redactie van Waterkant.Net verneemt echter dat er zaterdag ook passagiers mee gaan.

De Nederlandse Ambassade heeft een aantal bij haar geregistreerde personen die in Suriname gestrand zijn, de mogelijkheid geboden mee terug te vliegen naar Nederland. Waterkant.Net verneemt verder dat mensen die van deze repatriëringsvlucht gebruik willen maken, vandaag een bericht kregen van Bijzondere Bijstand Buitenland dat ze mee kunnen.

Het initiatief van deze speciale chartervlucht werd vorige maand genomen door vrachtbedrijf PICO, gevestigd in heel Suriname in samenwerking met de Nederlandse counterpart Surinam Air Cargo. Hiervoor is er een chartervliegtuig ingehuurd bij TUI welke specifiek bedoeld is voor vracht en geen personenvervoer, maakte het bedrijf vorige week bekend.

Naar nu bekend is geworden gaan er dus toch personen mee en wel tegen betaling van 900 euro aan TUI voor deze reis. Ook mogen ze slechts twee stuks handbagage van elk 10 kg meenemen. Dit omdat het ruim vol is met circa 15.000 kg aan vracht.