Haagse sportvereniging TAC ’90 in maart naar Suriname

Binnenkort krijgt Suriname bezoek van sportvereniging TAC’90 uit Den Haag. TAC’90, opgericht door leden van Hindoestaanse afkomst, is de grootste multiculturele sportvereniging van Europa. Behalve voetbalteams kent de club ook dames slagbal en volleybal teams.

In maart van dit jaar wordt TAC’90 vertegenwoordigd door het eerste team van de zondag veteranen (VeZo1). Het is voor het eerst sinds 2011 dat dit team weer naar Suriname komt. TAC’90 hoopt met deze trip de band te versterken tussen ‘Nederlandse Surinamers’ en de bewoners van Suriname zelf.

“Als voetballer wil je normaal gesproken altijd winnen. Maar dit keer is dat niet het belangrijkste van ons bezoek aan Suriname. We vinden het belangrijk dat we vooral een sportieve en gezellige tijd hebben met de verenigingen en mensen van Suriname” verteld speler Rashied Muradin.

“Ondanks de grote afstand tussen Suriname en Nederland moeten we niet vergeten dat we uiteindelijk toch één volk zijn. Met deze trip hopen we de band te versterken, dat is het belangrijkste”.

Onder leiding van de leiders Satish Karia en Mahinder Panchoe worden er 5 wedstrijden gespeeld