VIDEO: Bromfietser overleden na aanrijding in Nickerie

Nickerie aanrijding hoek Gouveneur en Wilhelminastraat. De 45 jarige landbouwer/Bronfietser Manoeskoemar Bechan v d Awadhoessienweg is aangereden door een bedrijfbus v Trademate. Slachtoffer is in coma. De ambulancedienst is 44 minuten later na melding op lokatie gekomen.