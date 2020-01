‘PSA houders kunnen niet stemmen op 25 mei’

Personen van Surinaamse afkomst die in het bezit zijn van een zogenoemd PSA document, kunnen niet deelnemen aan de verkiezingen van 25 mei in Suriname. Dat heeft de Surinaamse zaakgelastigde in Nederland, Oquemele Denz, bevestigd tegenover radio ABC.

De Wet Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) biedt verschillende voordelen voor Surinamers in diaspora. Zo kunnen deze mensen in Suriname werken zonder een werkvergunning, en kan men vijf jaar naar Suriname reizen zonder een visum.

De diaspora gemeenschap met PSA status kan echter niet meedoen aan de verkiezingen, aldus Denz.