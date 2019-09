Geslaagde Brainstormsessie van VHP Nederland

In het kader van de komende verkiezingen en wederopbouw van Suriname organiseerde VHP Nederland, in samenwerking met Professor Dewanand Mahadew, een co-creatie bijeenkomst gisteren, zaterdag 14 september 2019. De opening van de co-creatie bijeenkomst werd verricht door mr. dr. Lachman Soedamah, voorzitter VHP Nederland.

Het doel van de middag was om tastbare resultaten te verkrijgen voor het direct ondersteunen van de moederpartij. Met een aantal genodigden is een basis gelegd voor het op gang brengen van een proces om zoveel mogelijk Surinamers in diasporalanden te betrekken.

De deelnemers kwamen goed voorbereid waarbij zij iets voor Suriname wensten te doen en ook van elkaar te leren. Ze hebben met veel enthousiasme in groepen aan drie thema’s gewerkt namelijk: het beïnvloeden van stemgedrag, campagnestrategie en wederopbouw van Suriname.

Het resultaat zal binnenkort gepresenteerd worden, meldt de partij vanmorgen in en persbericht.