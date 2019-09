Commissie Saamaka Daka bezoekt minister Dikan

Een delegatie van de commissie ‘Saamaka Daka’ heeft een bezoek gebracht aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. Het doel van het bezoek was om de minister op de hoogte te stellen van de plannen van de commissie ter herdenking van de ondertekening van het vredesverdrag tussen de Saamaka en de koloniale overheid. De ondertekening heeft plaatsgevonden op 19 september 1762. Net als de overige stammen van Afro-Surinamers in het binnenland, bestaat ook de Saamaka uit tot slaaf gemaakte Afrikanen, die zichzelf hadden vrijgevochten of waren weggelopen en zich in het oerwoud hadden herenigd.

De Saamaka Daka zal dit jaar voor het eerst groots worden gevierd. Commissievoorzitter Rinaldo Huur heeft de bewindsman verzocht om de nodige maatregelen te treffen en alles wat binnen zijn vermogen ligt te doen teneinde de viering van deze dag tot een succes te maken. De commissie ziet Dikan ook graag bij de feestactiviteiten. Hij is alvast uitgenodigd. De commissie heeft onlangs een verzoek gericht aan de regering om in verband met de viering van de Saamaka Daka voor dit jaar de dag van 19 september in te stellen als een eenmalige vrije dag. Het doel daarvan is om de Surinaamse Saamaka gemeenschap de gelegenheid te geven om op deze vrije dag goed tot bezinning te komen.

“Het is belangrijk voor de groep om terug te gaan naar de manier waarop de voorouders van de Saramacaanse nazaten toen leefden. De commissie zal deze dag in Paramaribo op twee momenten op verschillende locaties vieren. De eerste zal een lezing zijn in hotel Krasnapolsky op 18 september om 19:00 uur. De lezing wordt gehouden door de adviseur van de Commissie Saamaka Daka, Eddy Jozefzoon. De titel van de lezing is “19 september 1762: Een geschiedfilosofische beschouwing in perspectief”.

De volgende ochtend, 19 september, zal er een ‘tuwe wataa” (plengoffer) plaatsvinden bij het oud gebouw van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) aan de Kleine waterstraat. Er is gekozen voor deze locatie, omdat de plaats waar het gebouw staat veel verband heeft met de geschiedenis van de Saramaccaners. Daarna wordt de dag verder gevierd in de Palmentuin. De Saamka Daka wordt ook op Brownsweg, Foetoe Naa Kaba en in nog vijf grote dorpen in het Boven Suriname-gebied gevierd, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

De bewindsman is ingenomen met het initiatief om deze dag te herdenken. Hij heeft zijn volle ondersteuning toegezegd. Hij zal een deel van de viering van de Saamaka Daka financieren uit de begroting van de viering van 10 oktober. Dikan hoopt op 19 september het eerste concept van de grondenrechtenwetten te presenteren. Op 9 augustus (Dag der Inheemsen) had hij het Stappenplan overhandigd aan president Desire Bouterse. En op 10 oktober (Dag der Marrons) zal hij de goedgekeurde wetten presenteren. Op deze manier wil hij alle belanghebbende groepen betrekken.