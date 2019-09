Auto belandt op zijn kant na harde botsing

Zaterdagavond was het weer raak in Suriname. Dit keer aan de Coesewijnestraat in de wijk Zorg & Hoop. Bij een aanrijding tussen twee personenauto’s belandde één van de voertuigen op zijn kant (foto).

Het verkeersongeluk gebeurde rond 20.30u op de kruising van de Marowijnestraat en de Coesewijnestraat. De veroorzaker wilde vanuit de Marowijnestraat over de Coesewijnestraat gaan en verzuimde daarbij voorrang te verlenen.

Hij raakte hierbij het ander voertuig dat over de voorrangsweg reed. De auto van de benadeelde kwam door de klap op zijn kant terecht. Beide bestuurders kwamen met de schrik vrij, maar de materiële schade was aanzienlijk.

Een berger heeft de beschadigde voertuigen weggesleept. De Surinaamse politie was gauw ter plekke en heeft de zaak in onderzoek. De andere auto: