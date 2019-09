Suriname heeft eigen ‘video on demand’ dienst: Fiadoo

Suriname heeft sinds kort haar eigen ‘video on demand’ dienst. Onder de naam Fiadoo worden echte Surinaamse producties aangeboden, in een interface die we kennen van bijvoorbeeld Netflix.

Het initiatief van Fiadoo komt van de Stichting Surinaamse Films waar acteur Ruben Welles één van de initiatiefnemers van is. Op het video platform zijn ook zijn films te bekijken, waaronder zijn nieuwste film Welles 2.

Het aanbod is nu nog gering en bestaat naast producties van Welles uit korte en andere gratis films maar ook de film ‘Terug’ van Sasra. Deze is net als Welles 2 voor 20 SRD te bekijken.

Het platform zal in de toekomst waarschijnlijk meer Surinaamse filmmakers aantrekken om hun films te distribueren.