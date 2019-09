Voetballer Roscello Vlijter raakt paspoort kwijt en kan Suriname niet verlaten

De Nederlandse voetbalclub Telstar kan voorlopig niet over haar zomeraanwist Roscello Vlijter beschikken. Dit komt omdat de Surinaamse international zijn paspoort is kwijt geraakt in Suriname en het land nu niet kan verlaten. Dat meldt het Haarlems Dagblad vandaag.

Telstar trainer Andries Jonker zegt tegen het Dagblad dat Vlijter vermoedt dat zijn paspoort gestolen is. “Hij zou zich woensdag weer melden, maar kan nu het land niet uit. Hij is dus helaas niet aanwezig bij het maken van de elftalfoto. We weten nog niet wanneer hij weer voor ons beschikbaar is”, aldus de oefenmeester tegen de krant.

Vlijter was naar Suriname afgereisd om uit te komen voor het nationale team. Hij maakte aflopen donderdag zijn officiƫle debuut voor Natio in de uitwedstrijd tegen Dominica. Daar wist Suriname met 2-1 te winnen. Zondag kwam hij in de 67e minuut in de 6-0 gewonnen wedstrijd tegen Nicarugua.

Vlijter kwam deze zomer transfervrij over uit de jeugdopleiding van Feyenoord.