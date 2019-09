63-jarige man grijpt 5-jarig meisje en betast haar

Een 63-jarige heeft in Paramaribo een 5-jarig meisje gegrepen en haar betast. Dit gebeurde bij het hekwerk van zijn woning toen het meisje daar was om zijn broer te roepen voor haar moeder.

De Surinaamse krant Times of Suriname meldt in haar editie vandaag op de voorpagina dat de moeder samen met haar dochter thuis was. De moeder vroeg haar om de broer van de verdachte die achter hen woont te gaan roepen.

Het meisje ging naar de woning om de man te roepen. De verdachte stond bij het hekwerk van de woning en greep haar. Daarbij zou hij haar hebben betast. Het meisje rende daarna naar huis om haar moeder te vertellen over het gebeuren. De moeder schakelde vervolgens de politie in.

De krant laat weten dat de politie na de melding ter plaatse kwam en de verdachte overbracht naar het politiebureau.