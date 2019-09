Voetganger dood na aanrijding aan de Welgedacht A-weg

Bij een aanrijding zojuist aan de Welgedacht A-weg in Suriname is een voetganger tragisch om het leven gekomen. Volgens de eerste informatie stak een vrouw nabij de 2e drempel vanuit de Indira Ghandiweg de weg over en werd geschept door een busje. Het slachtoffer raakte zwaargewond en een ambulance werd ingeschakeld.

Bij aankomst van het ambulancepersoneel had zij reeds de geest gegeven. De Surinaamse politie is nu ter plaatse voor onderzoek. Een arts is ingeschakeld om de dood officieel vast te stellen. Met het heengaan van dit verkeersslachtoffer is de verkeersbarometer landelijk gestegen naar 51. Later meer.