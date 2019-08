Ferial Karamat Ali gastvrouw Jazzy Sundays in eetcafé Uitvlugt

Bassist en pianiste Ferial Karamat Ali organiseert elke zondagmiddag jazzoptredens in het Amsterdamse eetcafé Uitvlugt met internationale topartiesten. Op 1 september staat The Stevie Session op het programma. Dan putten Karamat Ali en haar gastmuzikanten uit het repertoire van Stevie Wonder.

Sinds Karamat Ali er in juni mee van start ging, zijn haar Jazzy Sundays in Uitvlugt uitgegroeid tot een begrip in de muziekwereld. De Surinaamse muzikante nodigt elke week andere instrumentalisten en vocalisten uit om verschillende genres te verkennen. Van jazz en funk tot latin, samba en bossa nova.

Met deze wekelijkse optredens geeft Karamat Ali een vervolg aan haar eigen Ferial jazzsessies die ze in de jaren ’90 in Nederland introduceerde. De kern van dit muziekconcept is dat ze elke week andere artiesten uitnodigt waarbij ze een hoog niveau nastreeft.

Als gastvrouw kiest Karamat Ali ruim van tevoren welke muzikanten hun opwachting maken. Onder hen bevinden zich geregeld grote internationale namen: ‘Daarbij staat het spelplezier voorop. Vooraf probeer ik het repertoire zo goed mogelijk voor te bereiden, maar omdat we elke zondag in een andere samenstelling spelen, gebeurt er altijd iets anders. Die extra dimensie maakt live muziek zo bijzonder. Zo ontstaat een uplifting drivedie je zowel op het podium als in de zaal kunt voelen.’

Zelf speelde Karamat Ali jarenlang op tal van internationale jazzfestivals waaronder het North Sea Jazz. Daarnaast dook ze geregeld de studio in met internationale grootheden uit de jazzwereld. Op basis daarvan heeft ze een uitgebreid muzikaal netwerk opgebouwd.

De artiesten die tot nu toe op uitnodiging van Karamat Ali bij Uitvlugt hebben gespeeld, zijn enthousiast over haar initiatief. Tegelijkertijd tonen ze zich ingenomen met de komst van het nieuwe muziekpodium in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt.