Verkeersdode (27) kwam van feestje en ging over de kop met gezin

De man die vannacht om het leven kwam na een eenzijdig ongeval is de 27-jarige Khoesial Kamlesh. Hij reed in de auto samen met zijn vrouw (27 jr) en twee kinderen (5 om 2 jr). Het gezin kwam van een feestje en volgens de politie bestaat het vermoeden dat de man onder invloed van alcohol verkeerde.

Omstreeks 02.20 u kwam er een melding bij het Korps Politie Suriname binnen dat er een auto over de kop was gegaan aan de Bomaweg voor de kruising met Welgedacht C. De bestuurder kwam daarbij om het leven. Zijn vrouw en kinderen hebben geen letsel opgelopen.

Het ging hierbij om een eenzijdig ongeval en er was geen schade aan derden.