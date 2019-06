Georginio Wijnaldum vliegt met Champions League beker naar Suriname

Georginio Wijnaldum vliegt morgen (donderdag 13 juni) met de onlangs door FC Liverpool gewonnen Champions League beker naar Suriname. Dat melden bronnen binnen de Surinaamse sportwereld vandaag aan Waterkant. Het is de bedoeling dat de geprezen voetballer zondag in Coronie gedecoreerd wordt door de Surinaamse president Bouterse.

Georginio Wijnaldum werd op 11 november 1990 in Rotterdam geboren uit Surinaamse ouders. Dat hij trots is op zijn afkomst liet hij duidelijk merken door na de gewonnen Champions League finalewedstrijd met zowel de Nederlandse als de Surinaamse vlag rond te lopen. De vlag kwam daardoor continu in beeld en werd ook veelvuldig gedeeld op social media.

Wijnaldum is niet de eerste profvoetballer die een gewonnen Champions League beker naar Suriname brengt. In juli 2007 deed Clarence Seedorf dat ook met de beker, die hij met zijn team AC Milan in dat jaar won. Hij bracht toen diverse bezoeken waaronder aan Moengo, waar hij een ontmoeting had met Ronny Brunswijk en zijn voetbalteam: