Vlag van Suriname gaat de wereld rond na Champions League-finale

Hij hield de vlaggen weliswaar op hun kop op deze foto maar dat mag de pret niet drukken; de Surinaamse vlag ging zaterdagavond de wereld rond nadat Georginio Wijnaldum het kampioenschap van zijn club vierde in Madrid. Liverpool, met naast Wijnaldum ook Virgil van Dijk in de basis, is winnaar geworden van de Champions League.

Georginio Wijnaldum werd op 11 november 1990 in Rotterdam geboren uit Surinaamse ouders. Dat hij trots is op zijn afkomst liet hij duidelijk merken door na de wedstrijd met zowel de Nederlandse als de Surinaamse vlag rond te lopen. De vlag kwam daardoor continu in beeld en werd ook veelvuldig gedeeld op social media.

Wijnaldum’s oma, de 88-jarige in Suriname geboren oma Francina, was er bij op de vip-tribune van het nieuwe Atlético-stadion: