Amsterdammers met Surinaamse roots kandidaat voor Europees Parlement

De een is arts, de ander advocaat. Beide hebben Surinaamse roots en staan op de kandidatenlijst voor het Europees Parlement namens de ChristenUnie-SGP: Efraïm Hart en Don Ceder. Hart en Ceder zien vanuit hun professie verschillende kwesties waarbij de Europese politiek aan zet is. Zij zullen de komende weken dan ook aandacht vragen voor thema’s zoals staatsloosheid, mensenhandel, het verhogen van de vaccinatiegraad en betaalbare medicijnen.

Don Ceder (29 jaar) is advocaat en houdt kantoor in Amsterdam. Hij is vorig jaar door het Amerikaanse zakenblad Forbes geselecteerd voor de 30 under 30 Europe lijst op het gebied van ‘law and policy’. Hij is sinds 2018 fractievoorzitter van de ChristenUnie Amsterdam.



Efraïm (27) is arts en opgegroeid in Amsterdam-West. Hij is mede-auteur van verschillende digitale boeken over gynaecologie en werkt op de afdeling verloskunde & gynaecologie. Vorig jaar was Hart ook kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad.

De twee geven aan de komende weken samen campagne te willen voeren. Hart: ’samen sta je sterk. Het maakt mij niet uit op wie je gaat stemmen, maar wij hopen op ieders steun richting het Europees Parlement. Er staat veel op het spel.’



Op 23 mei kan er in Nederlands gestemd worden voor het Europees Parlement.