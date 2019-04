Koninklijke onderscheiding voor Humberto Tan en Gerard Spong

TV-presentator Humberto Tan is vandaag in Amstelveen bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor het vrijwilligerswerk dat hij doet. De in Suriname geboren Tan is nu onder meer ambassadeur van de Stichting Wereld Natuur Fonds, het Rode Kruis en de Johan Cruijff Foundation. Hij zet zich ook in voor andere initiatieven op het gebied van sport en lezen en schrijven.

Ook de Surinaams-Nederlandse advocaat Gerard Spong kreeg een lintje uit handen van burgemeester Halsema van Amsterdam. Hij is nu Officier in de Orde van Oranje-Nassau, onder meer vanwege zijn bijdrage aan de cassatierechtspraak. Halsema benadrukte bij de uitreiking Spongs maatschappelijke betrokkenheid. “En dat slechts met een vleugje ijdelheid.”

Andere Nederlanders met Surinaamse roots die een onderscheiding kregen zijn:

Niermeladebie (Rinia) Hanoman (Suriname 1957). Zij zet zich sinds 1992 belangeloos in voor de multiculturele samenleving. Dat doet ze op veel verschillende manieren. Ze was 12 jaar steunfractielid van D66 in Geldermalsen. In die periode was ze ook 3 jaar lid van de Vrouwen Advies Commissie. Van 2004 tot 2010 verzorgde mevrouw Hanoman als bestuurslid de beleidspromotie van de Stichting Mediation Initiatief Rivierenland. Tien jaar lang was ze mentor en coördinator bij de Stichting Jong Ondernemer voor studenten die een eigen bedrijf willen starten. Ook sloot ze zich aan bij de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO). Dan was ze ook nog voorzitter van de werkgroep onderwijs fairtrade van de gemeente Culemborg en buurtbemiddelaar voor de gemeenten Nieuwegein, Tiel en Culemborg. Sinds 2018 is ze vrijwillig energiecoach bij Vrijstad Energie.

Rajendre Khargi (Parimaribo 1955) heeft zijn bestuurlijke kwaliteiten bij veel organisaties ingezet. Heel bijzonder is dat hij sinds 2006 het onderwijs in en het onderzoek naar de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap in Nederland, Suriname en India bevordert. Met de stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh wordt de kennis en informatie hierover vergroot en verspreid. De heer Khargi was eerst secretaris en later voorzitter van deze stichting. Verder is de heer Khargi sinds 2005 bestuursvoorzitter van OneWorld. Dit is een internationaal opererende non-profit organisatie die zich richt op nieuwe media en ICT voor organisaties die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking.