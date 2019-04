Man die ex-vrouw kapte en en daarna Gramoxone dronk overleden

De man die zijn ex-vrouw afgelopen woensdag in Suriname ernstige kapverwondingen toebracht, is overleden. Hij zou na zijn daad een verdelgingsmiddel hebben ingenomen en dat is hem fataal geworden. De man bracht zijn ex-partner woensdag rond 04.00u in de ochtend kapverwondingen toe nadat ze had geweigerd om de liefde met hem te bedrijven. Nadat de verdachte zijn ex-partner had verwond vluchtte hij weg.

Aan het eind van de ochtend werd de verdachte in zijn voertuig op zijn woonadres aangetroffen. Hij gaf te kennen een verdelgingsmiddel te hebben in genomen. De Surinaamse politie trof een lege fles glyfosaat en een fles gramoxone in het voertuig aan. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht alwaar hij donderdagochtend kwam te overlijden.

Het is niet bekend hoe de vrouw er aan toe is. Ze werd woensdag per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis in Suriname. Daar werd zij ter verpleging in de ziekeninrichting opgenomen, waar er operatief moest worden ingegrepen.

De afdeling Huiselijk Geweld van Regio Midden onderzoekt de zaak verder.