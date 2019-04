Wereldreiziger die met auto rondreist op bezoek in Suriname

Op donderdag 25 april 2019 heeft wereldreiziger Chen Yong uit Beijing, die met zijn auto de wereld rondreist, een bezoek gebracht aan de Surinaamse minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme. Yong is in 2014 begonnen om via Alaska Europa, Africa en Azië met zijn auto aan te doen. Vanaf augustus 2018 is hij gestart met de America’s en heeft Suriname als 83ste land aangedaan.

Het is gebruikelijk dat in elk land waar Chen Yong komt, een verklaring in zijn dagboek wordt getekend als bewijs van zijn aankomst in het land. Zo had minister Tsang ook het genoegen om de verklaring in het Nederlands op te tekenen, naar de wens van deze reiziger.

Na Suriname zal Chen Young doorreizen naar Frans-Guyana en Brazilië. Vermeldenswaard is dat hij zijn voertuig gebruikt om te kamperen.