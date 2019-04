Bestuurder die Jamal (15) doodreed had meer dan drie keer teveel gedronken

De 38-jarige autobestuurder S.D., die gisteravond de 15-jarige Jamal Zeegelaar doodreed, bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt. De bestuurder werd na het ongeval aan een ademanalyse test onderworpen en blies 695 microgram alcohol per liter uitgeademd lucht. Dit terwijl bij wet tot 220 microgram niet strafbaar is gesteld.

Uit het voorlopig onderzoek is komen vast te staan dat kort voor de aanrijding de autobestuurder met zijn voertuig reed over de Aqariusstraat komende vanuit de richting van de Soekhanstraat en reed naar de richting van de Debi Chiragalistraat, terwijl de bromfietser Jamal vanuit de tegenovergestelde richting kwam aangereden.

Gekomen op de kruising gevormd door de Aquariusstraat en de Noordwijkweg, beschreef de autobestuurder een bocht naar rechts om de Noordwijkweg in te rijden. Bij die gelegenheid verleende hij geen voorrang aan het verkeer op de Noordwijkweg en reed de bromfietser aan. Jamal liep zware letsels op. Zowel de auto als de bromfiets zijn aanzienlijk beschadigd.

Het rijbewijs van de dronken autobestuurder is ingevorderd. Toen hij nuchter was, is hij voorgeleid en na afstemming met het Openbaar Ministerie is S.D. in verzekering gesteld, aldus het Korps Politie Suriname.