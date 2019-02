Kaarten voor eerste show Powl Ameerali in Amsterdam reeds uitverkocht!

AMSTERDAM, 14 feb – De legendarische zanger Powl Ameerali uit Suriname, geeft in maart vijf theaterconcerten in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De kaarten voor de eerste show in Amsterdam op 16 maart zijn inmiddels uitverkocht! Ben je een Suripop fan of een liefhebber van romantische en vrolijke muziek? Mis dit dan niet en haal jouw kaarten op tijd!

Tijdens het Lobi.Firi.Prisiri concert neemt Powl je mee door 35 jaar in de Surinaamse showbizz. Hij wordt vergezeld door special guests Edje Rust, Aidah Amatsetam, Ulrike Westfa en live band die onder begeleiding staat van Soeshiel Sharma.



Kom genieten van bekende Suripop nummers zoals ‘Gi Yu Wawan’, ‘Safri’ en ‘Ef A Kan’ en beleef een onvergetelijke avond.

16.03.2019 Bijlmer Parktheater, Amsterdam (Uitverkocht)

23.03.2019 Theater de Meervaart, Amsterdam

24.03.2019 Theater de Meervaart, Amsterdam (Matinee)

30.03.2019 Het Nationale Theater, Den Haag

31.03.2019 Theater Zuidplein, Rotterdam (Matinee)