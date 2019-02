Inbreker in been geschoten door politie in Suriname

PARAMARIBO, 14 feb – De politie in Suriname heeft vanmorgen een 35-jarige inbreker in zijn been geschoten. De man was samen met twee ‘collega’s’ bezig in te breken bij een handelszaak gevestigd in de Bonistraat. Na een melding ging het Regio Bijstand Team Paramaribo(RBTP) op onderzoek uit. Bij het zien van de politie maakte hij zich uit de voeten. Toen hij sommaties en waarschuwingsschoten negeerde werd gericht op hem geschoten.

Daarbij werd hij in zijn linker bovenbeen geraakt. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis vervoert alwaar hij, onder politie bewaking, voor medische behandeling is opgenomen.

Zijn twee kompanen van 32 en 39 jaar oud werden eveneens aangehouden. Ze zijn door de leden van het RBTP, ter voorgeleiding aan een hulp officier van justitie, overgedragen aan de politie van het bureau Geyersvlijt.