Kaskazouk nummer ‘Lolita’ brengt twee werelden bij elkaar

ROTTERDAM, 2 jan – ‘Kaskazouk’, een cocktail van Zouk, Kawina en Kaseko brengt twee werelden bij elkaar. De fusion van stijlen die door muzikant Karoe is omgedoopt tot de nieuwe stijl genaamd ‘Kaskazouk’ komt duidelijk naar voren in het nieuw nummer ‘Lolita’. Dit nummer is momenteel al te beluisteren via verschillende radiostations in Suriname en Nederland.

Karoe (Regillio) is al jarenlang een gerenommeerde muzikant/producer van diverse Kasekodatra producties. Zijn diepe Surinaamse roots en tevens liefhebber van verschillende Caribische muziekstijlen, waaronder Zouk, heeft ertoe geleid dat hij een mix heeft gemaakt van de authentieke Surinaamse stijlen (Kaseko/Kawina) en de Kaapverdische stijl, Zouk.

De twee samengebrachte muzikale iconen van deze nieuwe stijl zijn: Johan Misiedjan & Grace Evora! Deze beide artiesten vertegenwoordigen de absolute top in hun eigen land en hebben beide grote succes bereikt op internationaal niveau. Deze productie is een bewerking van de grote Kaapverdiaanse hit “Lolita” van Grace Evora, uitgebracht in de jaren 90. Karoe heeft Asis Bajnath van A4Q Productions benaderd om het arrangement te maken. De eerste samenwerking, op productieniveau, van deze twee heren blijkt meteen een schot in de roos te zijn.

De creativiteit van alle betrokken muzikanten heeft geleid tot een verfrissende en vooral swingende productie van hoog niveau. Als kers op de al heerlijke taart, is de top soundengineer Serge Tsai van Platinum Recording Studio ingeschakeld om de productie uit te mixen in New York. Serge Tsai is een soundengineer die met vele wereldartiesten heeft gewerkt zoals: Shakira, Akon, etc. Onder andere zijn muzikale Surinaamse roots maakt hem de perfecte soundengineer voor deze productie.

‘Lolita’ heeft in Suriname en Nederland in korte tijd al veel aan populariteit gewonnen, en de song wordt op dit moment ook uitgebracht in o.a. Kaapverdië & Angola. Andere landen in het Caribische gebied zullen spoedig volgen want Kaskazouk wordt wereldwijd met veel enthousiasme ontvangen.