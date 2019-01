Drone foto’s laten ravage nieuwjaarsbrand in Suriname goed zien

PARAMARIBO, 2 jan – Foto’s die dinsdagmiddag met behulp van een drone gemaakt zijn, laten de ravage die de brand op nieuwjaarsdag in hartje Paramaribo heeft veroorzaakt goed zien. De foto’s zijn gemaakt door de bekende drone fotograaf in Suriname Fabian Vas. Van grote hoogte is de schade nabij de kruising van de Dr. Sophie Redmondstraat en de Zwartenhovenbrugstraat goed te zien.

Te zien is dat de brand in het hart van de stad heeft gewoed en aan twee kanten om zich heen heeft gegrepen: deels aan de kant van de Dr. Sophie Redmondstraat en een ander deel aan de kant van de Zwartenhovenbrugstraat. De hele hoek daar is totaal verwoest.

Hieronder zijn alle foto’s van Fabian Vas te zien: